'फौजी' सेट पर कीड़े के वार से राजेश शर्मा गंभीर बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती; AICWA ने उठाये सुरक्षा इंतजामों पर सवाल
अभिनेता राजेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' की शूटिंग के दौरान रामोजी फिल्म सिटी में उन्हें एक कीड़े ने काट लिया था।
शुरुआत में तो इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह कोलकाता जा रहे थे, तब उड़ान के दौरान उनके पैर में जबरदस्त दर्द उठा और उन्हें तेज बुखार भी आ गया, जिससे उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई।
डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उनके पैर के पंजों से लेकर घुटने तक तेजी से संक्रमण फैल गया था और उस पर छाले भी पड़ गए थे। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है।
AICWA ने की 'फौजी' के सेट की सुरक्षा की जांच की मांग
ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने फिल्म 'फौजी' के सेट पर सुरक्षा मानकों की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि वहां आपातकालीन प्रोटोकॉल की कमी थी और कामकाज के हालात बेहतर करने की जरूरत है।
एसोसिएशन ने फिल्म निर्माताओं से राजेश का मेडिकल बिल भरने की भी अपील की है।
साथ ही, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 'किसी भी फिल्म के निर्माण से ज्यादा जरूरी हर कलाकार, तकनीशियन और कामगार का जीवन, सेहत और इज्जत है।'
यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सेट पर सुरक्षा के उचित इंतजाम कितने जरूरी हैं।