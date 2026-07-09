राजेश शर्मा अस्पताल में हुए भर्ती, कीड़ा काटना नहीं बल्कि ये है वजह मनोरंजन Jul 09, 2026

अभिनेता राजेश शर्मा के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आजकल खूब चर्चा में हैं, लेकिन फिल्म 'फौजी' की टीम का कहना है कि उनका अस्पताल में भर्ती होना शूट से जुड़ा नहीं था।

राजेश को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पैरों में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। इस वजह से कुछ लोगों को लगा कि शायद रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान किसी कीड़े के काटने से यह हुआ होगा। हालांकि, टीम ने साफ किया कि राजेश का शूट एक हफ्ता पहले ही खत्म हो चुका था और वे घर लौटते समय पूरी तरह स्वस्थ थे।