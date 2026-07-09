राजेश शर्मा अस्पताल में हुए भर्ती, कीड़ा काटना नहीं बल्कि ये है वजह
अभिनेता राजेश शर्मा के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आजकल खूब चर्चा में हैं, लेकिन फिल्म 'फौजी' की टीम का कहना है कि उनका अस्पताल में भर्ती होना शूट से जुड़ा नहीं था।
राजेश को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पैरों में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। इस वजह से कुछ लोगों को लगा कि शायद रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान किसी कीड़े के काटने से यह हुआ होगा। हालांकि, टीम ने साफ किया कि राजेश का शूट एक हफ्ता पहले ही खत्म हो चुका था और वे घर लौटते समय पूरी तरह स्वस्थ थे।
राजेश के असिस्टेंट ने बताया पैरों में सूजन की वजह
राजेश के असिस्टेंट सुभाषिष पांडा ने बताया कि उन्हें अस्पताल में मधुमेह से जुड़ी पैरों की सूजन के कारण भर्ती कराया गया था। इसका फिल्म सेट पर हुई किसी भी घटना से कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि यह सिर्फ एक एहतियाती कदम था और अब राजेश की हालत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अब फिल्म सेट पर सुरक्षा के कड़े नियम बनाने की मांग की है।