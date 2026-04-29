राजीव खंडेलवाल की टीवी पर वापसी, 'सच का सामना' के साथ सच्चाई का नया सफर मनोरंजन Apr 29, 2026

राजीव खंडेलवाल एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। सोनी टीवी पर उनका नया शो 'सच का सामना' (जिसका जिक्र आपने 'तुम हो ना' के रूप में किया है) अपनी ईमानदारी और अनूठे कॉन्सेप्ट के लिए चर्चा में है।

राजीव ने इस प्रोजेक्ट को चुनने की मुख्य वजह इसकी सच्चाई को बताया है। उनके अनुसार, यह कोई साधारण रियलिटी शो नहीं है। इसमें सब कुछ पूरी तरह से ईमानदारी पर टिका है। शो के दौरान जो भी भावनाएं या बातें सामने आती हैं, वे उसी पल की कड़वी या मीठी सच्चाई होती हैं।