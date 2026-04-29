राजीव खंडेलवाल की टीवी पर वापसी, 'सच का सामना' के साथ सच्चाई का नया सफर
राजीव खंडेलवाल एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। सोनी टीवी पर उनका नया शो 'सच का सामना' (जिसका जिक्र आपने 'तुम हो ना' के रूप में किया है) अपनी ईमानदारी और अनूठे कॉन्सेप्ट के लिए चर्चा में है।
राजीव ने इस प्रोजेक्ट को चुनने की मुख्य वजह इसकी सच्चाई को बताया है। उनके अनुसार, यह कोई साधारण रियलिटी शो नहीं है। इसमें सब कुछ पूरी तरह से ईमानदारी पर टिका है। शो के दौरान जो भी भावनाएं या बातें सामने आती हैं, वे उसी पल की कड़वी या मीठी सच्चाई होती हैं।
नारी शक्ति को समर्पित राजीव का शो
राजीव के इस नए शो में सबसे खास बात महिलाओं के प्रति उनका गहरा सम्मान है। यह शो समाज और परिवार में महिलाओं के योगदान को सराहने और सम्मानित करने का एक माध्यम है। उन्होंने इसे 'महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि' करार देते हुए कहा कि यह उन्हें शुक्रिया कहने का उनका अपना तरीका है।
शो में मजेदार गेम्स शामिल हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। शो का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके रोजमर्रा के संघर्षों और उपलब्धियों के लिए एक बड़ा मंच देना है।