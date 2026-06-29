'वाराणसी' में राजमौली का VFX कमाल, फिल्म में सैनिक बनेंगे इतने हजार वानर
एस एस राजमौली अपनी नई पौराणिक एक्शन फिल्म 'वाराणसी' के लिए एक बड़ा युद्ध सीक्वेंस फिल्माने जा रहे हैं। इसकी शूटिंग 7 जुलाई, 2026 को हैदराबाद में शुरू होगी, जहां महेश बाबू 3,500 जूनियर आर्टिस्टों की एक बड़ी सेना का नेतृत्व करेंगे।
विजुअल इफेक्ट्स के जरिए इन 3,500 लोगों को 50,000 वानरों (बंदर योद्धाओं) में बदल दिया जाएगा। ऐसे में यह भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे बड़े युद्ध दृश्यों में से एक हो सकता है।
कब रिलीज होगी फिल्म 'वाराणसी'?
फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू 'रुद्रा' के रूप में दिखाई देंगे। इसमें प्रियंका चोपड़ा जोनास भी 'मंदाकिनी' का किरदार निभाएंगी, जो 8 साल बाद भारतीय फिल्मों में वापसी कर रही हैं।
पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभ' के किरदार में होंगे। फिल्म की कहानी में 'रामायण' से प्रेरित देवी-देवताओं के साथ-साथ बेकाबू प्राकृतिक आपदाएं और काल्पनिक तत्व भी शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा, फिल्म पिता-पुत्र के मजबूत रिश्ते पर भी खास रोशनी डालेगी। 'वाराणसी' पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में 7 अप्रैल, 2027 को रिलीज होगी।