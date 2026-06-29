'वाराणसी' में राजमौली का VFX कमाल, फिल्म में सैनिक बनेंगे इतने हजार वानर

कब रिलीज होगी फिल्म 'वाराणसी'?

फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू 'रुद्रा' के रूप में दिखाई देंगे। इसमें प्रियंका चोपड़ा जोनास भी 'मंदाकिनी' का किरदार निभाएंगी, जो 8 साल बाद भारतीय फिल्मों में वापसी कर रही हैं।

पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभ' के किरदार में होंगे। फिल्म की कहानी में 'रामायण' से प्रेरित देवी-देवताओं के साथ-साथ बेकाबू प्राकृतिक आपदाएं और काल्पनिक तत्व भी शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा, फिल्म पिता-पुत्र के मजबूत रिश्ते पर भी खास रोशनी डालेगी। 'वाराणसी' पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में 7 अप्रैल, 2027 को रिलीज होगी।