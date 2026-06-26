इस OTT पर आई फिल्म 'राजा शिवाजी'

'राजा शिवाजी' के साथ रितेश देशमुख ने OTT पर दी दस्तक, जानिए कहां देखें फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 11:38 am Jun 26, 202611:38 am

क्या है खबर?

रितेश देशमुख द्वारा अभिनीत और निर्देशित पीरियड ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' OTT पर आ गई है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जिंदगी पर आधारित यह फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब हिंदी और मराठी भाषा में OTT पर मौजूद है। फिल्म ने दुनियाभर में 130 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कलेक्शन किया था। यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली मराठी फिल्म बन चुकी है।