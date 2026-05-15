'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, दूसरी सबसे कमाऊ मराठी फिल्म बनी

कमाई

'राजा शिवाजी' का कारोबार

सैकनिल्क के मुताबिक, 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 14वें दिन, यानी गुरुवार को 1.90 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसमें हिंदी संस्करण से 50 लाख और मराठी संस्करण से 1.40 करोड़ रुपये की कमाई शामिल है। फिल्म ने अब तक कुल 76.95 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। ई-टाइम्स के अनुसार, फिल्म का अब तक का अनुमानित कुल ग्रॉस कलेक्शन 90.10 करोड़ रुपये है। इन आंकड़ों के साथ 'राजा शिवाजी' मराठी फिल्मों में दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है।