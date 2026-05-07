रितेश देशमुख ने किया बड़ा खुलासा

'राजा शिवाजी' के लिए सलमान-अभिषेक ने निभाया भाईचारा, इन सितारों ने भी दिया साथ

लेखन ज्योति सिंह 03:14 pm May 07, 202603:14 pm

क्या है खबर?

छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर फिल्म बनाकर रितेश देशमुख जनता की तारीफों के हकदार बन गए हैं। 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने हिंदी और मराठी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। ट्रेलर लॉन्च के माैके पर रितेश ने बताया था कि इस फिल्म को बनाने का सपना उन्होंने करीब 10 साल पहले देखा था। अब जब फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, तो अभिनेता ने एक बड़ा खुलासा किया है।