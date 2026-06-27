सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' के सीक्वल का ऐलान, निर्माता राज निदिमोरु ने किया बड़ा खुलासा

सामंथा की 'मां इंटी बंगारम' ने पहले हफ्ते कमाए 50 करोड़

महिला केंद्रित फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए रिलीज के पहले ही हफ्ते में दुनियाभर में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कारोबार कर लिया है। राज ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी ये फिल्म दर्शकों के दिलों में उनकी पिछली हिट फिल्म 'स्त्री' और वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' से भी ज्यादा जगह बना पाई।

ये सीक्वल ऐसे वक्त में आ रहा है, जब सामंथा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी है और अब वो कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने वाली हैं।