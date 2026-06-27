सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंटी बंगारम' के सीक्वल का ऐलान, निर्माता राज निदिमोरु ने किया बड़ा खुलासा
'मां इंटी बंगारम' इन दिनों चर्चा में है। सामंथा रुथ प्रभु की इस फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों से भी शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म के लेखक और निर्माता राज निदिमोरु ने विजाग में एक इवेंट में इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में वही पुरानी टीम वापस लौट रही है, जिसमें सामंथा रूथ प्रभु और निर्देशक नंदिनी रेड्डी भी शामिल हैं।
बता दें कि 'मां इंटी बंगारम' को 1980 के दशक में एक महिला के जीवन को ईमानदारी से दिखाने वाली कहानी के लिए खूब पसंद किया जा रहा है।
सामंथा की 'मां इंटी बंगारम' ने पहले हफ्ते कमाए 50 करोड़
महिला केंद्रित फिल्मों की श्रेणी में इस फिल्म ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए रिलीज के पहले ही हफ्ते में दुनियाभर में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कारोबार कर लिया है। राज ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी ये फिल्म दर्शकों के दिलों में उनकी पिछली हिट फिल्म 'स्त्री' और वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' से भी ज्यादा जगह बना पाई।
ये सीक्वल ऐसे वक्त में आ रहा है, जब सामंथा ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी है और अब वो कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लेने वाली हैं।