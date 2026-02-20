#UPDATE | Businessman Raj Kundra granted bail by the PMLA Court in Mumbai in the Bitcoin scam case. https://t.co/ymV0MF0tfu

मामला

6,606 करोड़ रुपये के बिटकॉइन से जुड़ा मामला

ED ने पिछले साल दिल्ली स्थित वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड (VTPL) से जुड़े 6,606 करोड़ के बिटकॉइन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। मामले में कुंद्रा और कारोबारी राजेश को आरोपियों में नामजद किया गया था। शिकायत का संज्ञान लेते हुए PMLA कोर्ट ने पाया कि आरोपी संख्या 17 (कुंद्रा) और 18 (राजेश) के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सबूत मिले हैं। कोर्ट ने आगे की कार्यवाही करने के लिए अपनी सहमति जताई थी।