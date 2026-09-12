राज बी शेट्टी की सस्पेंस थ्रिलर 'रक्कासापुराढोल' का OTT पर धमाका, जानें कहां और कैसे देखें ये सुपरहिट फिल्म
राज बी शेट्टी अभिनीत कन्नड़ क्राइम थ्रिलर फिल्म 'रक्कासापुराढोल' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है। रवि सरंग के निर्देशन में बनी ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म अब अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। सिनेमाघरों में सफलता के बाद निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर फैंस का धन्यवाद करते हुए फिल्म के OTT प्रीमियर का जश्न मनाया है।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म 'रक्कासापुराढोल' में राज बी शेट्टी एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो अपनी निजी समस्याओं से जूझते हुए रक्कासापुरा गांव में हो रही रहस्यमयी हत्याओं की गुत्थी सुलझाते हैं। थ्रिलर से भरी इस कहानी में कई अलौकिक मोड़ भी देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध स्टंटमास्टर रवि वर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला।