राज बी शेट्टी की सस्पेंस थ्रिलर 'रक्कासापुराढोल' का OTT पर धमाका, जानें कहां और कैसे देखें ये सुपरहिट फिल्म

राज बी शेट्टी अभिनीत कन्नड़ क्राइम थ्रिलर फिल्म 'रक्कासापुराढोल' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है। रवि सरंग के निर्देशन में बनी ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म अब अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। सिनेमाघरों में सफलता के बाद निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर फैंस का धन्यवाद करते हुए फिल्म के OTT प्रीमियर का जश्न मनाया है।