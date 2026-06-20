कन्नड़ अभिनेता राज शेट्टी का नया दांव, 'करावली' में दिखेगा कंबला का अद्भुत संसार

कन्नड़ अभिनेता राज शेट्टी का नया दांव, 'करावली' में दिखेगा कंबला का अद्भुत संसार
कन्नड़ फिल्मों के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मशहूर अभिनेता राज बी शेट्टी अपनी नई फिल्म 'करावली' के साथ जल्द ही सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं। राज बी शेट्टी ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का एक छोटा सा टीज़र शेयर करके जानकारी दी है कि यह फिल्म 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ होगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म का निर्देशन गुरूदत्त गणगा ने किया है और इसे KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया जा रहा है।
'करवली' में दिखेगी कंबला रेस की रोमांचक दुनिया
फिल्म 'करावली' आपको कंबला की दुनिया में ले जाएगी, जो कर्नाटक के तटीय इलाके में होने वाली भैंसों की पारंपरिक दौड़ होती है। साथ ही फिल्म में इंसान और जानवरों के बीच के टकराव को भी दिखाया जाएगा। फिल्म में शेट्टी 'मावीरा' का किरदार निभा रहे हैं। ये किरदार स्थानीय संस्कृति से इतना जुड़ा था कि शेट्टी ने शुरू में इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास समय कम था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म के कुछ शुरुआती फुटेज देखे तो उनका मन बदल गया। फिल्म में प्राज्वल देवराज और मिथ्रा भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। सचिन बस्रूर ने इसका संगीत तैयार किया है, जिससे फिल्म का रोमांच और बढ़ जाएगा।