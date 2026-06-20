कन्नड़ अभिनेता राज शेट्टी का नया दांव, 'करावली' में दिखेगा कंबला का अद्भुत संसार

'करवली' में दिखेगी कंबला रेस की रोमांचक दुनिया

फिल्म 'करावली' आपको कंबला की दुनिया में ले जाएगी, जो कर्नाटक के तटीय इलाके में होने वाली भैंसों की पारंपरिक दौड़ होती है। साथ ही फिल्म में इंसान और जानवरों के बीच के टकराव को भी दिखाया जाएगा। फिल्म में शेट्टी 'मावीरा' का किरदार निभा रहे हैं। ये किरदार स्थानीय संस्कृति से इतना जुड़ा था कि शेट्टी ने शुरू में इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके पास समय कम था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म के कुछ शुरुआती फुटेज देखे तो उनका मन बदल गया। फिल्म में प्राज्वल देवराज और मिथ्रा भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। सचिन बस्रूर ने इसका संगीत तैयार किया है, जिससे फिल्म का रोमांच और बढ़ जाएगा।