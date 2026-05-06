सलमान खान की फिल्म में होगा हॉलीवुड टच

सलमान खान की फिल्म पर राज और डीके लगाएंगे बड़ा दांव, हॉलीवुड से बुलाएंगे ये धुरंधर

लेखन ज्योति सिंह 05:51 pm May 06, 202605:51 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह तो पहले ही पता चल गया था कि अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म के लिए मशहूर निर्देशक की जोड़ी राज और डीके से हाथ मिलाया है। उनकी यह परियोजना एक सुपरहीरो पर आधारित फिल्म बताई जा रही है। नई खबर है कि फिल्म का निर्माण भव्य तारीके से होगा। निर्माता इसमें कोई कसर नहीं छोडना चाहते, इसलिए उन्होंने हॉलीवुड के वेटा FX स्टूडियो से संपर्क किया है।