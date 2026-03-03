राम चरण की 'पेड्‌डी' का दूसरा गाना जारी, एआर रहमान के धमाकेदार संगीत का चला जादू

लेखन ज्योति सिंह 10:03 am Mar 03, 202610:03 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्‌डी' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इस बीच निर्माताओं ने फिल्म का दूसरा एकल गाना 'राई राई रा रा' जारी कर दिया है। 'चिकरी चिकिरी' की जबरदस्त सफलता के बाद आए इस दूसरे गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। एआर रहमान ने अपने संगीत से गाने को जोशीले और लयबद्ध धुन के साथ प्रस्तुत किया है। आवाज गायक नकाश अजीज ने दी है, जबकि बोल रकीब आलम ने लिखे हैं।