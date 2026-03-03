राम चरण की 'पेड्डी' का दूसरा गाना जारी, एआर रहमान के धमाकेदार संगीत का चला जादू
क्या है खबर?
सुपरस्टार राम चरण अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। इस बीच निर्माताओं ने फिल्म का दूसरा एकल गाना 'राई राई रा रा' जारी कर दिया है। 'चिकरी चिकिरी' की जबरदस्त सफलता के बाद आए इस दूसरे गाने को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। एआर रहमान ने अपने संगीत से गाने को जोशीले और लयबद्ध धुन के साथ प्रस्तुत किया है। आवाज गायक नकाश अजीज ने दी है, जबकि बोल रकीब आलम ने लिखे हैं।
गाना
गाने में राम चरण का देहाती डांस है जानदार
निर्देशक बुची बाबू सना ने 'राई राई रा रा' गाने को भव्य पैमाने पर तैयार किया है, जिसमें राम का जोशीला और देहाती डांस लोगों को झूमने पर मजबूर करेगा। जानी मास्टर ने अपनी रोंगटे खड़े करने वाली कोरियोग्राफी से इस जोश को बढ़ाने का काम किया है। बता दें, वेंकट सतीश किलारू द्वारा भव्य पैमाने पर निर्मित, 'पेड्डी' 30 अप्रैल को कई भाषाओं में रिलीज हो रही है। फिल्म में राम के साथ जाह्नवी कपूर मुख्य किरदार में हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए गाने की झलक
Fire in his voice 🔥— PEDDI (@PeddiMovieOffl) March 2, 2026
Thunder in his steps 💥#Peddi second single #RaiRaiRaaRaa (Hindi) out now❤️🔥
▶️ https://t.co/tglpaeb7rQ#PEDDI WORLDWIDE RELEASE ON 30th APRIL, 2026 pic.twitter.com/UOv23VIitp