राहुल वैद्य ने ट्रोल्स को दिया जवाब

मार्वल के सुपरहीरो को नहीं पहचान पाए राहुल वैद्य, इंटरनेट पर उड़ी खिल्ली तो भड़क गए

लेखन नेहा शर्मा 06:06 pm Nov 07, 202606:06 pm

क्या है खबर?

गायक राहुल वैद्य अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, उन्हें मार्वल कॉमिक्स के मशहूर सुपरहीरो डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में जानकारी नहीं थी। इस वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। ये मामला तब शुरू हुआ, जब राहुल मुंबई में शो 'पति पत्नी और पंगा सीजन 2' के सेट पर लाल केप वाली पोशाक में नजर आए। इसके बाद उन्होंने ट्रोल करने वालों या कहें मार्वल के फैंस को करारा जवाब दिया।