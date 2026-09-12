'हनुमान अंश' की 100 करोड़ की OTT डील की खबरें फर्जी, निर्माता बोलीं- अभी ध्यान सिर्फ सिनेमाघरों पर

फिल्म 'हनुमान अंश' की निर्माता रागिनी सोना ने 100 करोड़ रुपये की OTT डील की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें महज एक अफवाह करार दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल फिल्म को किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की कोई योजना नहीं है। रागिनी सोना का मानना है कि इस फिल्म का असली अनुभव बड़े पर्दे पर ही है और वो चाहती हैं कि दर्शक इसे सिनेमाघरों में ही देखें।

उन्होंने कहा, "ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि कितने लोग थिएटर पहुंचकर फिल्म देख रहे हैं।" उन्होंने ये भी जोड़ा कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज को लेकर फैसला सही समय आने पर सभी की सहमति से लिया जाएगा और उसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।