'मिर्जापुर' के बाद क्या 'पंचायत' फिल्म होगी अगली? रघुबीर यादव ने किया खुलासा

प्राइम वीडियो की 'मिर्जापुर: द मूवी' की चर्चा हर तरफ है। इसे देखकर अब फैंस के मन में सवाल है कि क्या 'पंचायत' भी बड़े पर्दे पर आ सकती है?

सीरीज में बृज भूषण दुबे यानी प्रधानजी का किरदार निभाने वाले रघुबीर यादव ने इस बारे में बात की है। उनका कहना है कि वे फिल्म के आइडिया के लिए तो तैयार हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि 'पंचायत' की पहचान उसके किरदारों और परतदार कहानियों की वजह से है। इन सभी को एक फिल्म में समेटना बहुत मुश्किल हो सकता है।