'मिर्जापुर' के बाद क्या 'पंचायत' फिल्म होगी अगली? रघुबीर यादव ने किया खुलासा
प्राइम वीडियो की 'मिर्जापुर: द मूवी' की चर्चा हर तरफ है। इसे देखकर अब फैंस के मन में सवाल है कि क्या 'पंचायत' भी बड़े पर्दे पर आ सकती है?
सीरीज में बृज भूषण दुबे यानी प्रधानजी का किरदार निभाने वाले रघुबीर यादव ने इस बारे में बात की है। उनका कहना है कि वे फिल्म के आइडिया के लिए तो तैयार हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि 'पंचायत' की पहचान उसके किरदारों और परतदार कहानियों की वजह से है। इन सभी को एक फिल्म में समेटना बहुत मुश्किल हो सकता है।
रघुबीर ने की 'पंचायत' के किरदारों और कहानी कहने के तरीके की तारीफ
रघुबीर मानते हैं कि बनराकस, मंजू देवी और सचिव जी जैसे किरदार ही इस शो को खास बनाते हैं। उनका कहना है कि शो की आत्मा उसकी कहानी कहने के अंदाज में है।
गांव के उस माहौल और बारीकियों भरी कहानियों को सिर्फ 3-4 घंटे की फिल्म में दिखाना वाकई मुश्किल भरा काम होगा।
फिलहाल, 'पंचायत' के 4 सीजन आ चुके हैं और दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। इसका 5वां सीजन भी जल्द आने वाला है। फिल्म बनाने का फैसला आखिर में निर्माताओं को ही लेना है।