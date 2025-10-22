'होमबाउंड' करेगी धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, इस भारतीय फिल्म से होगा समापन

समापन

DIFF का इस फिल्म के साथ होगा समापन

बता दें कि धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज मैकलियोडगंज में 30 अक्टूबर से होगा जिसके लिए लगभग तैयारी पूरी होने के करीब हैं। अनुपर्णा रॉय की वेनिस पुरस्कार विजेता फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' के साथ 2 नवंबर 2025 को महोत्सव का समापन होगा। फिल्म की कहानी एक प्रवासी अभिनेत्री और सेक्स वर्कर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कॉल-सेंटर कर्मचारी के साथ रिश्ते में आ जाती है। फिल्म में नाज शेख और सुमी बघेल मुख्य भूमिकाओं में हैं।