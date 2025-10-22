'होमबाउंड' करेगी धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, इस भारतीय फिल्म से होगा समापन
क्या है खबर?
ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'होमबाउंड' को सिनेमाघरों में भले ही मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन ये फिल्म फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। नीरज घायवान के निर्देशन में बनी ये फिल्म धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (DIFF) के 14वें संस्करण का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। बता दें कि 'होमबाउंड' को कान्स 2025 में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इसके अलावा टोरंटो में फिल्म को पीपुल्स चॉइस पुरस्कार मिल चुका है।
समापन
DIFF का इस फिल्म के साथ होगा समापन
बता दें कि धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज मैकलियोडगंज में 30 अक्टूबर से होगा जिसके लिए लगभग तैयारी पूरी होने के करीब हैं। अनुपर्णा रॉय की वेनिस पुरस्कार विजेता फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज' के साथ 2 नवंबर 2025 को महोत्सव का समापन होगा। फिल्म की कहानी एक प्रवासी अभिनेत्री और सेक्स वर्कर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कॉल-सेंटर कर्मचारी के साथ रिश्ते में आ जाती है। फिल्म में नाज शेख और सुमी बघेल मुख्य भूमिकाओं में हैं।