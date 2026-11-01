शरीर से प्यार की बातें, फिर सर्जरी क्यों? राधिका आप्टे ने उठाए सवाल

बॉलीवुड सितारों के ढोंग पर भड़कीं राधिका आप्टे, बोलीं- ज्ञान देने वाले खुद कराते हैं सर्जरी

लेखन नेहा शर्मा 05:34 pm Nov 01, 202605:34 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड में 2 दशकों के करियर में अभिनेत्री राधिका आप्टे को वजन, रंग और लुक्स को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने कभी इंडस्ट्री के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। वेब सीरीज 'अक्का' में नजर आ रहीं राधिका ने खुलासा किया कि वो कभी बॉटोक्स, कॉस्मेटिक सर्जरी या ओजेम्पिक का सहारा नहीं लेंगी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में अपनी पहली ही मीटिंग में उन्हें नाक और ब्रेस्ट की सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी।