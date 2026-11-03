लेजेंड पर बोलीं राधिका आप्टे

राधिका आप्टे को तेलुगु फिल्म 'लेजेंड' की हर चीज से है नफरत, अभिनेत्री ने किया खुलासा

लेखन सयाली 03:50 pm Nov 03, 202603:50 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री राधिका आप्टे ने बॉलीवुड के साथ-साथ तेलुगु सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने कई दफा इस बात का जिक्र किया कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते हुए उन्हें सेट पर कई बार पितृसत्ता का सामना करना पड़ा था। इसी बीच उन्होंने एक नए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें 2012 की उनकी तेलुगु फिल्म 'लेजेंड' की हर चीज से नफरत है। इस फिल्म में अभिनेत्री ने तेलुगु अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण के साथ काम किया था।