चोट से उबरने के बाद नंदामुरी बालकृष्ण ने मैसूर में 'दादा' की शूटिंग फिर से की शुरू
मनोरंजन
टॉलीवुड के फैंस के लिए अच्छी खबर है। नंदमुरी बालकृष्ण ने चोट से उबरने के बाद अपनी अगली फिल्म 'दादा' की शूटिंग मैसूर में फिर से शुरू कर दी है।
चोट से ठीक होने में उन्हें कई महीने लगे थे। अब फिल्म की टीम कुछ खास डायलॉग वाले दृश्यों को फिल्मा रही है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक अहम पड़ाव है।
'दादा' के लिए गोपीचंद एक बार फिर से नंदमुरी के साथ कर रहे हैं काम
फिल्म 'दादा' में नंदमुरी और निर्देशक गोपीचंद मलिननी की जोड़ी उनकी पिछली हिट फिल्म 'वीरा सिम्हा रेड्डी' के बाद फिर से एक साथ आ रही है।
इस फिल्म में काजल अग्रवाल मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी, साथ ही समुथिरकानी और सरथ कुमार जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।
एक मजबूत तकनीकी टीम और एस थमन के शानदार संगीत के साथ, 'दादा' दिसंबर 2026 में क्रिसमस के आसपास रिलीज होने के लिए तैयार है।