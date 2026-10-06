चोट से उबरने के बाद नंदामुरी बालकृष्ण ने मैसूर में 'दादा' की शूटिंग फिर से की शुरू

फिल्म 'दादा' में नंदमुरी और निर्देशक गोपीचंद मलिननी की जोड़ी उनकी पिछली हिट फिल्म 'वीरा सिम्हा रेड्डी' के बाद फिर से एक साथ आ रही है।

इस फिल्म में काजल अग्रवाल मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी, साथ ही समुथिरकानी और सरथ कुमार जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।

एक मजबूत तकनीकी टीम और एस थमन के शानदार संगीत के साथ, 'दादा' दिसंबर 2026 में क्रिसमस के आसपास रिलीज होने के लिए तैयार है।