रचित सिंह ने हुमा कुरैशी संग शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात

'बेबी डू डाई डू' से मिली सफलता के बाद अभिनेता रचित सिंह ने अपनी सह-कलाकार हुमा कुरैशी से शादी की अफवाहों को सख्ती से नकारा है।

दरअसल, यह चर्चा तब तेज हुई जब हुमा ने इंस्टाग्राम पर रचित के बनारस से बॉलीवुड तक के सफर का जिक्र करते हुए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में रचित ने मजाक में कहा, 'मुझे तो पता ही नहीं कि कौन मेरी शादी कहां करवा रहा है।'

उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अगर किसी को सच में इतनी दिलचस्पी है, तो वे अपनी मां का नंबर ले सकते हैं।