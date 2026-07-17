रचित सिंह ने हुमा कुरैशी संग शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बड़ी बात
'बेबी डू डाई डू' से मिली सफलता के बाद अभिनेता रचित सिंह ने अपनी सह-कलाकार हुमा कुरैशी से शादी की अफवाहों को सख्ती से नकारा है।
दरअसल, यह चर्चा तब तेज हुई जब हुमा ने इंस्टाग्राम पर रचित के बनारस से बॉलीवुड तक के सफर का जिक्र करते हुए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में रचित ने मजाक में कहा, 'मुझे तो पता ही नहीं कि कौन मेरी शादी कहां करवा रहा है।'
उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अगर किसी को सच में इतनी दिलचस्पी है, तो वे अपनी मां का नंबर ले सकते हैं।
आयुष्मान और अनुराग ने की हुमा की पोस्ट की तारीफ
हुमा की इस पोस्ट को आयुष्मान खुराना और अनुराग कश्यप जैसे कई सितारों ने खूब सराहा। रचित ने हुमा को अपना 'सबसे सच्चा समर्थक' बताया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुमा ने ही उन्हें ऑनलाइन 'हार्ड-लॉन्च' किया था।
हालांकि, दोनों अक्सर साथ देखे जाते हैं और एक-दूसरे की इज्जत करते हैं, फिर भी रचित ने शादी की योजनाओं से इनकार किया है। दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते को रोमांस के तौर पर कन्फर्म नहीं किया है।