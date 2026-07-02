रब्बी शेरगिल एआर रहमान की सांप्रदायिक टिप्पणी के बचाव में उतरे, जानिए क्या बोले?
गायक-गीतकार रब्बी शेरगिल ने 'द लाइफ सेवर्स शो' में एआर रहमान के उन बयानों पर बात की है, जिनमें उन्होंने भारत के रचनात्मक जगत में सांप्रदायिकता की बात उठाई थी।
रब्बी ने रहमान के विचारों का समर्थन किया। हालांकि, उन्हें यह तो नहीं पता था कि रहमान ने किन हालात में ये बातें कही थीं, लेकिन रब्बी ने साफ कहा कि उनकी चिंताएं बिल्कुल सही हैं।
इसके लिए उन्होंने 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरल स्टोरी' जैसी फिल्मों का उदाहरण दिया। उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री अब राजनीतिक कहानियों की ओर ज्यादा झुक रही है।
रब्बी ने फिल्मों को भारतीय राजनीति से जोड़ा
रब्बी ने इन बदलावों को सीधे तौर पर भारत के मौजूदा राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा।
उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि आजकल बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक ही नेता पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिसकी वजह से असहमति या अलग राय रखने वालों के लिए जगह कम होती जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में भी ऐसे ही बदलाव देखने को मिल रहे हैं।