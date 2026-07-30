कवि आर. वैरामुथु ने जीता 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तमिल साहित्य जगत में खुशी की लहर

तमिल साहित्य के लिए यह एक बहुत बड़ा और खास पल है। जाने-माने तमिल कवि और गीतकार आर. वैरामुथु को नई दिल्ली में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जिसके साथ ही तमिल लेखकों का 24 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया।

वे इस प्रतिष्ठित सम्मान को हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये की राशि, कांसे की सरस्वती प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।