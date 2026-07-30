कवि आर. वैरामुथु ने जीता 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तमिल साहित्य जगत में खुशी की लहर
मनोरंजन
तमिल साहित्य के लिए यह एक बहुत बड़ा और खास पल है। जाने-माने तमिल कवि और गीतकार आर. वैरामुथु को नई दिल्ली में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जिसके साथ ही तमिल लेखकों का 24 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया।
वे इस प्रतिष्ठित सम्मान को हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे तमिल लेखक बन गए हैं। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपये की राशि, कांसे की सरस्वती प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
वैरामुथु ने पुरस्कार को तमिल भाषा को समर्पित किया
वैरामुथु ने अपना यह पुरस्कार तमिल भाषा और भारतीय साहित्य दोनों को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही उम्मीद और ताकत के स्रोत हैं।
इसी कार्यक्रम में, राजनेता और विद्वान करण सिंह ने सभी को याद दिलाया कि युवाओं को भारतीय भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं से गहरा जुड़ाव बनाना चाहिए।