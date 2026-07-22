फारूक शेख की विरासत अब आर माधवन के हाथ

फारूक शेख की जगह माधवन करेंगे 'दिल की बातें', 24 साल बाद फिर वही पुरानी यादें

लेखन नेहा शर्मा 05:51 pm Jul 22, 202605:51 pm

क्या है खबर?

टीवी का मशहूर टॉक शो 'जीना इसी का नाम है' एक बार फिर दर्शकों के बीच वापसी करने जा रहा है। दिवंगत अभिनेता फारूक शेख के इस कालजयी शो के OTT रीबूट को अब अभिनेता आर माधवन होस्ट करेंगे। ZEE5 पर आने वाले इस नए सीजन में माधवन भारतीय सिनेमा, संगीत और कला जगत की जानी-मानी हस्तियों की निजी जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्सों से पर्दा उठाएंगे, जो उनके प्रशंसकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होने वाला।