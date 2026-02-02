आर माधवन ने 'धुरंधर' का BTS वीडियो साझा किया

आर माधवन को 'धुरंधर' के सेट पर क्यों मिला था 'रेनमैन' नाम? BTS वीडियो में बताया

लेखन ज्योति सिंह 03:01 pm Feb 02, 202603:01 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता आर माधवन ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का BTS वीडियो दिखाकर फिर से लोगों की यादों को जिंदा कर दिया है। जाहिर है कि उन्होंने IB निदेशक अजय सान्याल का किरदार निभाया था। फिल्म की शुरुआत ही उनके दृश्य के साथ हुई थी जिसमें उन्हें लद्दाख की खूबसूरत वादियों के बीच देखा गया था। उस दृश्य को दिखाकर अभिनेता ने बताया कि कैसे उनकी मौजूदगी ने खिली धूप के बीच बारिश ला दी जिससे उन्हें 'रेनमैन' नाम मिल गया।