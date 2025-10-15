'दे दे प्यार दे 2' में आर माधवन ने क्यों निभाया पिता का किरदार? बताई वजह
क्या है खबर?
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की आगामी रोंमाटिंक-काॅमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर 14 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया है। अंशुल शर्मा की निर्देशित फिल्म में आर माधवन भी अहम किरदार में हैं। दर्शक उन्हें फिल्म में रकुल के पिता का किरदार निभाते हुए देखेंगे। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर अभिनेता ने इस किरदार को निभाने की वजह का खुलासा किया। साथ ही बताया कि अजय के साथ काम करने पर वह काफी घबराए थे।
बयान
माधवन के लिए ससुर का किरदार निभाना था मुश्किल
जब माधवन से पूछा गया कि अजय की ऑनस्क्रीन गर्लफ्रेंड के पिता का किरदार निभाने पर उनका कैसा अनुभव रहा? इस पर उन्होंने कहा, "मैंने पहले कभी पिता का किरदार नहीं निभाया है, अजय के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर मैं काफी घबराया हुआ था।" माधवन ने कहा, "मैंने अन्य सितारों को फिल्मी सेट पर आते हुए व्यस्त देखा है, लेकिन अजय सर सेट पर हमेशा मौजूद रहते हैं और समर्पित रहते हैं। हमने उनके साथ जुड़ाव महसूस किया है।"
रिलीज
सीक्वल को लेकर अभिनेता ने कही ये बात
आजकल फिल्मों के सीक्वल का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इस बारे में बात करते हुए माधवन ने कहा, "जब तक अच्छी स्क्रिप्ट है, मुझे सीक्वल से कोई कोई दिक्कत नहीं है। मुझे विश्वास है कि लोग फिल्म को पसंद करेंगे। हमारा मानना है कि हमने अच्छी फिल्म बनाई है।" बता दें कि 'दे दे प्यार दे 2' साल 2019 में रिलीज हुई 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है, जो 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।