'दे दे प्यार दे 2' ट्रेलर: अजय देवगन की फिल्म में कितना दम? लोगों ने बताया

अजय देवगन जल्द ही एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। उन्हीं में से एक 'दे दे प्यार दे 2' भी है, जिसकी राह उनके प्रशंसक लंबे समय से देख रहे हैं। पिछली बार अजय की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। ऐसे में प्रशंसकों को उनकी इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें हैं। 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे देख जनता क्या बोल रही, आइए जानते हैं।

जोड़ी छा गई अक्षय और माधवन की जुगलबंदी ट्रेलर देख लोगों का कहना है कि 'शैतान' के बाद एक बार फिर अजय और आर माधवन की जोड़ी धमाल मचाने आ गई है। एक यूजर ने लिखा, 'शैतान में माधवन, अजय की बेटी के पीछे पड़े थे और अब अजय, माधवन की बेटी के पीछे पड़े हैं। इसे ब्लॉबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता।' कुछ लोगों ने इसे 'सन ऑफ सरदार 2' से 200 गुना बेहतर बताया है। ट्रेलर देख दर्शक खूब ठहाके लगा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट लोगों को हंया रहा ट्रेलर Haha 😄 this one’s going to be a full-on entertainment ride!

Can already feel the laughter and chaos coming! 🎬🔥#DeDePyaarDe2 #Bollywood #ComedyDrama — Vilas Thakare (@Vilasthakare939) October 14, 2025

ट्विटर पोस्ट यूजर का पोस्ट Trailer to mast hai 😂👌 — Aadhya Kaur (@AadhyaKaur) October 14, 2025

एक्टिंग अजय पर फिर भारी पड़े माधवन उधर ट्रेलर देख लोग अजय की कम माधवन की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'ट्रेलर मजेदार है। माधवन कमाल हैं। बाकी अजय और रकुल ने कुछ खास नहीं किया है। गारंटी है कि 'शैतान' के बाद एक बार फिर माधवन ही सारी लाइमलाइट लूटेंगे।' माधवन का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। ट्रेलर देख कुछ ने बॉलीवुड पर भी तंज कसा। एक यूजर ने लिखा, 'शुक्र है बॉलीवुड वालों को कोई कहानी तो मिल गई।'