'दे दे प्यार दे 2' ट्रेलर: अजय देवगन की फिल्म में कितना दम? लोगों ने बताया

लेखन नेहा शर्मा
Oct 15, 2025
10:49 am
क्या है खबर?

अजय देवगन जल्द ही एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। उन्हीं में से एक 'दे दे प्यार दे 2' भी है, जिसकी राह उनके प्रशंसक लंबे समय से देख रहे हैं। पिछली बार अजय की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' दर्शकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। ऐसे में प्रशंसकों को उनकी इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें हैं। 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे देख जनता क्या बोल रही, आइए जानते हैं।

जोड़ी

छा गई अक्षय और माधवन की जुगलबंदी

ट्रेलर देख लोगों का कहना है कि 'शैतान' के बाद एक बार फिर अजय और आर माधवन की जोड़ी धमाल मचाने आ गई है। एक यूजर ने लिखा, 'शैतान में माधवन, अजय की बेटी के पीछे पड़े थे और अब अजय, माधवन की बेटी के पीछे पड़े हैं। इसे ब्लॉबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता।' कुछ लोगों ने इसे 'सन ऑफ सरदार 2' से 200 गुना बेहतर बताया है। ट्रेलर देख दर्शक खूब ठहाके लगा रहे हैं।

लोगों को हंया रहा ट्रेलर

गाना

योयो हनी सिंह भी छा गए

रकुल प्रीत सिंह की अलग से किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन हां लोगों ने ये जरूर कहा है कि फिल्म दोगुनी मस्ती के साथ लौट आई है। उधर हनी सिंह के गाने की खूब तारीफ हो रही है। कुछ ने तो ये तक कहा कि वो टिकट केवल हनी सिंह के लिए बुक करने वाले हैं तो कुछ बोले कि हनी के जुड़ने से ही फिल्म हिट हो जाती है। एक ने लिखा, 'हनी पाजी मचाएंगे पर्दे पर तबाही।'

एक्टिंग

अजय पर फिर भारी पड़े माधवन

उधर ट्रेलर देख लोग अजय की कम माधवन की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा, 'ट्रेलर मजेदार है। माधवन कमाल हैं। बाकी अजय और रकुल ने कुछ खास नहीं किया है। गारंटी है कि 'शैतान' के बाद एक बार फिर माधवन ही सारी लाइमलाइट लूटेंगे।' माधवन का अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। ट्रेलर देख कुछ ने बॉलीवुड पर भी तंज कसा। एक यूजर ने लिखा, 'शुक्र है बॉलीवुड वालों को कोई कहानी तो मिल गई।'

सीक्वल

'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है 'दे दे प्यार दे 2'

'दे दे प्यार दे' की कहानी को लव रंजन ने लिखा था और निर्देशन अकीव अली ने किया था। अजय के साथ तब्बू, भी इसमें लीड रोल में थीं, जिनकी कमी कुछ लोगों को दूसरे भाग में भी खल रही है। 78 करोड़ के बजट में बनी 'दे दे प्यार ने' बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। 'दे दे प्यार दे 2' 14 नवंबर, 2025 को बाल दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।