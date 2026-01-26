आर माधवन ने पद्मश्री मिलने पर खुशी जताई

आर माधवन पद्मश्री मिलने पर बोले- इसे जिम्मेदारी मानता हूं, मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया

लेखन ज्योति सिंह 10:20 am Jan 26, 202610:20 am

क्या है खबर?

आर माधवन भारतीय सिनेमा के उन सितारों में से हैं जिन्होंने हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में फिल्में कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए गणतंत्र दिवस के खास मौके पर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी को इस साल के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया जिसमें माधवन का नाम भी शामिल है। इस सम्मान के मिलने पर अभिनेता ने खुशी जताई है।