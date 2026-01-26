आर माधवन पद्मश्री मिलने पर बोले- इसे जिम्मेदारी मानता हूं, मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया
क्या है खबर?
आर माधवन भारतीय सिनेमा के उन सितारों में से हैं जिन्होंने हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में फिल्में कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी इसी उपलब्धि को देखते हुए गणतंत्र दिवस के खास मौके पर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी को इस साल के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया जिसमें माधवन का नाम भी शामिल है। इस सम्मान के मिलने पर अभिनेता ने खुशी जताई है।
आभार
माधवन ने आभार जताते हुए भावुक संदेश साझा किया
माधवन ने इंस्टाग्राम पर पद्मश्री को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान बताया है। उन्होंने लिखा, 'मैं पद्मश्री को कृतज्ञता और विनम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान, जो मुझे मिला, मेरे सपनों से भी परे है, मैं इसे पूरे परिवार की तरफ से स्वीकार करता हूं जिनका समर्थन और विश्वास मेरी सबसे बड़ी है। यह सम्मान मेरे गुरुओं के आशीर्वाद, मेरे शुभचिंतकों की सद्भावना, फैंस का प्यार और बढ़ावा और सबसे बढ़कर, सर्वशक्तिमान की कृपा से संभव हुआ है।'
जिम्मेदारी
अभिनेता ने पद्मश्री को बताया जिम्मेदारी
उन्होंने आगे लिखा, 'मैं पद्मश्री को सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता हूं। मैं इस सम्मान को गरिमा, ईमानदारी के साथ निभाने का वादा करता हूं जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। इस समर्थन और मान्यता के लिए मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में मैं और ईमानदारी, विनम्रता और समर्पण के साथ सेवा करता रहूंगा।' माधवन को आखिरी बार 'दे दे प्यार दे 2' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों में देखा गया था।