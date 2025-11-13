आर माधवन की इन फिल्मों को बार-बार देखने का करेगा मन, OTT पर मौजूद 

LOADING...
Nov 13, 2025
10:36 am
आर माधवन जब भी पर्दे पर आते हैं तो अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। किरदार जैसा भी हो, अभिनेता उसमें इस कदर उतरते हैं कि आप उनसे नजरें नहीं हटा सकेंगे। फिलहाल माधवन फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वह अजय देवगन के ससुर बने हैं। उनका यह किरदार बेहद दिलचस्प है। खैर हम आपको माधवन की ऐसी ही दमदार फिल्में बताएंगे, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।

#1 & #2

'3 इडियट्स' और 'रंग दे बसंती'

सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म में माधवन ने फरहान कुरैशी का किरदार निभाया था, जो बेहद दमदार था। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। इस फिल्म को जितनी भी बार देखा जाए, आपका मन नहीं भरेगा। फिल्म 'रंग दे बसंती' हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। आमिर के अलावा माधवन भी इसका हिस्सा थे। यह फिल्म लोगों के दिलों और सोच पर गहरा असर छोड़ती है।

#3 & #4

'रहना है तेरे दिल में' और 'आप जैसा कोई'

माधवन ने बॉलीवुड में फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' के साथ डेब्यू किया था। अभिनेता का जुनूनी किरदार इस फिल्म में देखने को मिलता है। कहानी ऐसी है, जो आपके दिल में बस जाएगी। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। फिल्म 'आप जैसा कोई' इसी साल जुलाई, 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसमें माधवन का किरदार पुरानी फिल्मों की तरह एक सीधे-साधे लड़के का है। फातिमा सना शेख भी फिल्म का हिस्सा हैं।

#5

'तनु वेड्स मनु' सीरीज

माधवन की यादगार फिल्मों में 'तनु वेड्स मनु' सीरीज भी शामिल है। इस फिल्म की पहली किस्त 2011 में रिलीज हुई थी, जो एप्पल टीवी पर मौजूद है। फिल्म की दूसरी किस्त 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म में माधवन के अपोजिट कंगना रनौत मुख्य किरदार में नजर आई हैं। यह अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। 'तनु वेड्स मनु' सीरीज माधवन के करियर की वो फिल्म है, जिसे बार-बार देखने का मन करेगा।