जानें आर. माधवन ने पद्म श्री पुरस्कार किसे किया समर्पित? मनोरंजन Jun 24, 2026

अभिनेता आर. माधवन को हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, पद्म श्री से नवाजा गया है। इस सम्मान को पाकर वे बेहद आभारी महसूस कर रहे हैं।

वे इस समारोह में अपनी पत्नी सरिता, बेटे वेदांत और अपनी मां के साथ पहुंचे थे।

माधवन ने सोशल मीडिया पर यह सम्मान अपने परिवार, समर्थकों और फिल्म इंडस्ट्री के अपने साथियों को समर्पित किया।

उन्होंने कहा कि यह पहचान उन्हें सिनेमा की दुनिया में सार्थक योगदान देने और अपने देश की सेवा करने की याद दिलाती है।