जानें आर. माधवन ने पद्म श्री पुरस्कार किसे किया समर्पित?
अभिनेता आर. माधवन को हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, पद्म श्री से नवाजा गया है। इस सम्मान को पाकर वे बेहद आभारी महसूस कर रहे हैं।
वे इस समारोह में अपनी पत्नी सरिता, बेटे वेदांत और अपनी मां के साथ पहुंचे थे।
माधवन ने सोशल मीडिया पर यह सम्मान अपने परिवार, समर्थकों और फिल्म इंडस्ट्री के अपने साथियों को समर्पित किया।
उन्होंने कहा कि यह पहचान उन्हें सिनेमा की दुनिया में सार्थक योगदान देने और अपने देश की सेवा करने की याद दिलाती है।
इन सितारों ने दी माधवन को बधाई
सरिता ने एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसमें जरिए उन्होंने बताया कि माधवन के जुनून ने कितने लोगों के जीवन को छुआ है। वहीं, बेटे वेदांत ने इसे एक 'अद्भुत उपलब्धि' कहा।
इस खास मौके पर प्रियंका चोपड़ा और प्रीति जिंटा जैसे बड़े सितारों ने भी उन्हें बधाई दी।
अपनी हिट फिल्मों जैसे '3 इडियट्स' और 'रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट' के दम पर माधवन भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी कलाकारों में से एक साबित होते हैं।