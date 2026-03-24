आर माधवन ने सिख समुदाय से मांगी माफी

'धुरंधर 2': आर माधवन ने सिख समुदाय से मांगी माफी, कहा- ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था

लेखन ज्योति सिंह 06:22 pm Mar 24, 202606:22 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'धुरंधर 2' को एक तरफ दर्शकों और फिल्मी सितारों से खूब तारीफ मिल रही है। दूसरी ओर, फिल्म के उस दृश्य को लेकर काफी बवाल भी मचा जिसमें आर माधवन को कथित तौर पर सिगरेट पीते और पवित्र गुरबानी का पाठ करते हुए दिखाया गया था। इस दृश्य पर सिख समुदाय की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। अब माधवन ने कथित विवादित दृश्य पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए सिख समुदाय से माफी मांगी है।