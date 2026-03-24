'धुरंधर 2' का जबरदस्त प्रदर्शन जारी

'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, पार किया 500 करोड़ का आंकड़ा

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Mar 24, 202610:26 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर लगातार जारी है। कहना गलत नहीं होगा कि रिलीज से पहले ही फिल्म निर्माताओं के लिए नोट छापने की मशीन बन चुकी थी। अब रिलीज के बाद इसका शानदार कलेक्शन हर दिन निर्माताओं को और मालामाल कर रहा है। 5 दिनों के अंदर रणवीर अभिनीत इस फिल्म ने 500 करोड़ के क्लब में जगह पक्की कर ली है जो भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है।