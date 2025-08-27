आर माधवन ला रहे फिल्म 'ब्रिज', इन अभिनेत्रियाें के साथ गुपचुप शूटिंग भी कर ली

कोई शक नहीं कि आर माधवन ने अपने करियर में खूब नाम कमाया है। उनके साथ-साथ उनके किरदारों के भी ढेरों प्रशंसक हैं। माधवन अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर यह साबित कर चुके हैं कि उनमें प्रतिभा की कमी नहीं। पिछली बार फिल्म फातिमा सना शेख के साथ फिल्म 'आप जैसा कोई' में दिखे माधवन अब एक नई फिल्म 'ब्रिज' लेकर आ रहे हैं। खास बात ये है कि इसमें उनकी जोड़ी अभिनेत्री राशि खन्ना के साथ बनी है।

रिपोर्ट माधवन के साथ होंगी राशि खन्ना और सोहा अली खान पीपिंगमून के मुताबिक, माधवन ने 'ब्रिज' नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म साइन की है। ब्रिटेन की पृष्ठभूमि पर सेट इस फिल्म की हीरोइन राशि खन्ना होंगी, जो पिछली बार विक्रांत मैसी की फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' में पत्रकार बनी थीं। 'छोरी 2' से पर्दे पर वापसी कर चुकीं सोहा अली खान भी इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। बता दें कि माधवन और सोहा ने 19 साल पहले 'रंग दे बसंती' में साथ काम किया था।

रिलीज कब पर्दे पर आएगी फिल्म? 'ब्रिज' की कहानी एक दंपत्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक दशक पहले लापता हुई अपनी बेटी की तलाश में हैं। अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' की लेखक निधि सिंह धरमा और जाने-माने सिनेमैटोग्राफर नागराज दिवाकर मिलकर इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। ये उनके निर्देशन में बन रही पहली फिल्म है। फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'ब्रिज' इस साल के अंत या 2026 की शुरुआत में सिनेमाघरों में आएगी।

आगामी फिल्में माधवन और राशि की आने वाली फिल्मों पर एक नजर माधवन को 'दे दे प्यार दे 2' में देखा जाएगा, जिसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह अहम भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा रणवीर सिंह के साथ उनकी फिल्म 'धुरंधर भी आने वाली है। माधवन पिछले कुछ समय से कंगना रनौत के साथ एक थ्रिलर फिल्म की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। उधर राशि फिल्म '120 बहादुर' में दिखेंगी, जिसमें उनकी जोड़ी फरहान अख्तर के साथ बनी है। शाहिद कपूर अभिनीत सीरीज 'फर्जी 2' भी उनके पास है।