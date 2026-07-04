आर माधवन और मीरा जैस्मीन की ब्लॉकबस्टर 'रन' सिनेमाघरों में फिर दौड़ेगी, 24 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी

क्यों आज भी इतनी खास है 'रन'?

फिल्म में मुख्य जोड़ी के साथ विवेक और अतुल कुलकर्णी की एक्टिंग, विद्यासागर का सुपरहिट म्यूजिक और जीवा की शानदार सिनेमैटोग्राफी ने बड़ा योगदान दिया था। लोकप्रियता के कारण ही बाद में इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी बना। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित माधवन भले ही आज अपने नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, लेकिन फिल्म 'रन' में उनके निभाए 'शिव' के किरदार को दर्शक आज भी बेहद पसंद करते हैं, जिसने तमाम विरोधों के बावजूद अपने प्यार 'प्रिया' का साथ नहीं छोड़ा था।