'SAM;AAJ': जैनिल मेहता की क्वीर प्रेम दास्तान, इन शहरों में होगा प्रदर्शन

'SAM;AAJ' 5 शहरों में होगा प्रदर्शन

'SAM;AAJ' नाम 'सम' (संतुलन) और 'आज' शब्दों को जोड़कर बना है। यह नाटक का मूल संदेश दर्शाता है कि कैसे अनिश्चितताओं के बावजूद जीवन में संतुलन बनाकर साथ आगे बढ़ा जाए। हैदराबाद में मंचन के बाद, 'SAM;AAJ' पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा। जैनिल मेहता को यह नाटक बनाने की प्रेरणा अपने रिश्तों पर किए गए चिंतन और 'सीता ऐंड आइ' जैसी नाट्य प्रस्तुतियों से मिली है। इस प्रोडक्शन ने अब तक पूरे भारत में 12 प्रदर्शन किए हैं और इसे खूब सराहा गया है। इसका आगामी दौरा देश के उभरते क्वीर थिएटर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है।