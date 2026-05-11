'SAM;AAJ': जैनिल मेहता की क्वीर प्रेम दास्तान, इन शहरों में होगा प्रदर्शन
'SAM;AAJ' जैनिल मेहता के निर्देशन में बना एक क्वीर थिएटर प्रोडक्शन है, जिसका मंचन 16 मई, 2026 को हैदराबाद में होगा। एक घंटे की इस प्रस्तुति में पारंपरिक और आधुनिक नृत्य का शानदार मेल देखने को मिलेगा। इसमें संगीत के साथ अमृता सालुजा और देवरशी शाह की लिखी दो भाषाओं वाली कविताएं भी शामिल हैं। यह नाटक दो पुरुषों के रिश्ते की एक दिल को छू लेने वाली कहानी बयां करता है, जिसमें उनके प्रेम संबंधों के उतार-चढ़ाव को दिखाया गया है।
'SAM;AAJ' 5 शहरों में होगा प्रदर्शन
'SAM;AAJ' नाम 'सम' (संतुलन) और 'आज' शब्दों को जोड़कर बना है। यह नाटक का मूल संदेश दर्शाता है कि कैसे अनिश्चितताओं के बावजूद जीवन में संतुलन बनाकर साथ आगे बढ़ा जाए। हैदराबाद में मंचन के बाद, 'SAM;AAJ' पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा। जैनिल मेहता को यह नाटक बनाने की प्रेरणा अपने रिश्तों पर किए गए चिंतन और 'सीता ऐंड आइ' जैसी नाट्य प्रस्तुतियों से मिली है। इस प्रोडक्शन ने अब तक पूरे भारत में 12 प्रदर्शन किए हैं और इसे खूब सराहा गया है। इसका आगामी दौरा देश के उभरते क्वीर थिएटर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है।