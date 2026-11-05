'रामायण' देखने का मजा होगा दोगुना, जयपुर में शुरू हुआ राजस्थान का पहला IMAX सिनेमाघर

यह IMAX सिर्फ बड़ी स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है। इसमें 4K लेजर प्रोजेक्शन, डॉल्बी सराउंड साउंड और एक शानदार 3-D तकनीक जैसी खूबियां हैं।

इसके अलावा, यहां 4 और स्क्रीन भी हैं, जिनमें बेहतरीन विजुअल (विजुअल) और ऑडियो (ऑडियो) की सुविधा दी गई है। फिल्म देखने वाले यहां सेलिब्रिटी रिक्लाइनर (सेलिब्रिटी रिक्लाइनर्स), एक फूड कोर्ट (फूड कोर्ट) और सेल्फ-ऑर्डरिंग किओस्क (सेल्फ-ऑर्डरिंग किओस्क) जैसी लक्जरी सुविधाओं का भी मजा ले सकते हैं।

PVR आईनॉक्स ने यह सब सिनेमा देखने के अनुभव को सबके लिए और भी खास बनाने के मकसद से किया है।