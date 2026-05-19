पंजाबी गायिका इंदर कौर का मिला शव

पंजाबी गायिका इंदर कौर की मौत, परिवार ने अपहरण के बाद हत्या का लगाया आरोप

लेखन ज्योति सिंह 04:17 pm May 19, 202604:17 pm

क्या है खबर?

पंजाब के लुधियाना शहर से एक चौंकाने वाली खबर आई है। पूर्व गायिका इंदर कौर उर्फ यशिंदर कौर का शव मिलने से पंजाबी मनोरंजन जगत में हड़कंप मच गया है। PTC पंजाब की एक रिपोर्ट के अनुसार, 29 वर्षीय गायिका 13 मई से लापता बताई जा रही थीं। पुलिस को उनका शव 19 मई को एक नहर के पास से बरामद हुआ है। परिवार का आरोप है कि इंदर का जबरन अपहरण करने के बाद उनकी हत्या की गई है।