पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू पर हमले की साजिश? 3 आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार

कार्रवाई

जबरन वसूल करने वाले गैंग पर पुलिस की कार्रवाई

SSP बरनाला मोहम्मद सरफराज आलम के मुताबिक, पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोटदूना गांव का सरपंच बलजिंदर सिंह अपने अन्य साथियों के साथ एक गैंग चलाता है। यह गैंग बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी को धमकाकर जबरन रिश्वत वसूलने का काम करता है। पुलिस जानकारी के अनुसार, आरोपी मोगा-बरनाला बाईपास चौक के पास पंजाबी गायक गुलाब पर हमले की साजिश रच रहे थे। मौके पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बलजिंदर, बलविंदर सिंह और गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है।