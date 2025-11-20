'राहु केतु' का धमाकेदार टीजर जारी, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की दमदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 12:41 pm Nov 20, 202512:41 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'फुकरे' यानी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी फिर हंसाने को लौट आई है। हाल ही में दोनों की फिल्म 'राहु केतु' का ऐलान किया गया था और अब इसका धमाकेदार टीजर जारी हो गया है। इसमें अभिनेता अमित सियाल भी नजर आए हैं। फिल्म के निर्देशन और लेखन का काम विपुल विग ने किया हैं, जिनका किरदार नकारात्मकता से भरा लगा है। आइए जानते हैं कि फिल्म 'राहु केतु' कब रिलीज हो रही है।