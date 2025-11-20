'राहु केतु' का धमाकेदार टीजर जारी, पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की दमदार वापसी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'फुकरे' यानी पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी फिर हंसाने को लौट आई है। हाल ही में दोनों की फिल्म 'राहु केतु' का ऐलान किया गया था और अब इसका धमाकेदार टीजर जारी हो गया है। इसमें अभिनेता अमित सियाल भी नजर आए हैं। फिल्म के निर्देशन और लेखन का काम विपुल विग ने किया हैं, जिनका किरदार नकारात्मकता से भरा लगा है। आइए जानते हैं कि फिल्म 'राहु केतु' कब रिलीज हो रही है।
रिलीज
जनवरी, 2026 में रिलीज हो रही 'राहु केतु'
'राहु केतु' का टीजर जी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ है, जो 1 मिनट 56 सेकंड लंबा है। फिल्म में पुलकित और वरुण का नाम राहु और केतु है, जिन्हें गांव के लोग मनहूस मानते हैं। उनका मानना है कि दोनों जिसकी जिंदगी में आते हैं, उसका मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर 'राहु केतु' का टीजर कॉमेडी से भरपूर है। फिल्म 16 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी, जिसमें शालिनी पांडे और चंकी पांडे भी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
DAMN ! This looks SUPER FUN 🔥🤯— CineHub (@Its_CineHub) November 20, 2025
COSMIC DRAMA- MYTHIC MADNESS and UNREAL ENERGY, the TEASER of #RahuKetu is OUT and its an ABSOLUTE BLAST ⚡️🧨
Releasing in CINEMAS on 16th January 2026 🎬✅@PulkitSamrat @varunsharma90 #ShaliniPandey @vipulhappy @ZeeStudios_ @BliveProd… pic.twitter.com/m81h2G5ezb