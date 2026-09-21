प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल पर मिली धमकियां, पुलकित मणि को मजबूरन रद्द करने पड़े सारे शो

स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि ने 'अप्रत्याशित परिस्थितियों' का हवाला देते हुए नोएडा में अपना आने वाला शो रद्द कर दिया है।

इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के बाद धमकियां मिलने पर उनके लखनऊ और कानपुर के आने वाले शो भी रद्द कर दिए गए थे।

इंस्टाग्राम पर पुलकित ने बताया कि गुंडागर्दी करने वाले लोगों से बार-बार मिल रही धमकियों के कारण उन्हें शो रद्द करने पड़े, जिससे प्रदर्शन करना असुरक्षित हो गया था।