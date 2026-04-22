'भूत बंगला' की सफलता के बाद एकता कपूर ने बनाया सीक्वल का मन, बनेगी नई हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी

'भूत बंगला' की कहानी, कलाकार और 117 करोड़ की कमाई

फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन आचार्य के किरदार में हैं। उन्हें एक पुराना, डरावना बंगला विरासत में मिलता है, जो मंगलपुर गांव में खूब हलचल मचा देता है। फिल्म में भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रियदर्शन के खास कॉमेडी स्टाइल के साथ बड़ी खूबसूरती से मिलाया गया है। फिल्म के कलाकारों में अर्जुन की बहन मीरा के रोल में मिथिला पाल्कर भी हैं। उनके साथ वामिका गब्बी, तब्बू और परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। अब तक इस फिल्म ने दुनियाभर से 117 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है।