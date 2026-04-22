'भूत बंगला' की सफलता के बाद एकता कपूर ने बनाया सीक्वल का मन, बनेगी नई हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइजी
अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म दर्शकों, खासकर परिवारों को खूब पसंद आई। बॉक्स आफिस पर इसकी दमदार कमाई और लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा को देखते हुए निर्माता एकता कपूर अब 'भूत बंगला 2' बनाने पर विचार कर रही हैं। उनकी योजना इसे एक पूरी फ्रेंचाइजी का रूप देने की है।
'भूत बंगला' की कहानी, कलाकार और 117 करोड़ की कमाई
फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन आचार्य के किरदार में हैं। उन्हें एक पुराना, डरावना बंगला विरासत में मिलता है, जो मंगलपुर गांव में खूब हलचल मचा देता है। फिल्म में भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रियदर्शन के खास कॉमेडी स्टाइल के साथ बड़ी खूबसूरती से मिलाया गया है। फिल्म के कलाकारों में अर्जुन की बहन मीरा के रोल में मिथिला पाल्कर भी हैं। उनके साथ वामिका गब्बी, तब्बू और परेश रावल जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। अब तक इस फिल्म ने दुनियाभर से 117 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है।