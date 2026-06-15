प्राइम वीडियो पर 'राख' का असली धमाका, निर्माता बोले- यह है असली थ्रिलर मनोरंजन Jun 15, 2026

प्राइम वीडियो की क्राइम थ्रिलर सीरीज 'राख' किसी फिल्म का रीमेक या रूपांतरण नहीं है, बल्कि यह एक बिल्कुल नई और असली भारतीय कहानी है।

निर्माता दीपक धर ने कोमल नाहटा के पॉडकास्ट पर बताया कि इस कहानी को लेखकों ने ही तैयार किया था और फिर इसे 'राख' का रूप दिया गया।

दीपक ने कहा, 'यह वाकई एक कसी हुई थ्रिलर है और हम इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं।' पूरी टीम में इस शो को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है।