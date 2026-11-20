'हनुमान अंश' की निर्माता अनुप्रिया नागर ने की रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की तारीफ
लेखन अंशिका शुक्ला
नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर ने भगवान राम का जो किरदार निभाया है, उसे काफी सराहना मिल रही है।
हनुमान अंश से जुड़ी 21 साल की निर्माता अनुप्रिया नागर ने रणबीर के इस अभिनय को बेमिसाल बताया है।
उन्होंने यह भी कहा कि वह अब उनका और ज्यादा काम देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अनुप्रिया को 'बर्फी!' और 'तमाशा' जैसी उनकी पुरानी फिल्में भी बहुत पसंद हैं।
भारत में 650 करोड़ के करीब पहुंची 'रामायण' की कमाई
'रामायण' सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीत रही है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है।
भारत में 15 दिनों के अंदर ही इसने हिंदी में 650 करोड़ की कुल कमाई कर ली है, वहीं दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 1,500 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है।
आगे कोई बड़ी नई फिल्म रिलीज न होने के कारण, उम्मीद है कि यह फिल्म अभी और नए रिकॉर्ड बनाएगी।