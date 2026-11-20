नीतेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर ने भगवान राम का जो किरदार निभाया है, उसे काफी सराहना मिल रही है।

हनुमान अंश से जुड़ी 21 साल की निर्माता अनुप्रिया नागर ने रणबीर के इस अभिनय को बेमिसाल बताया है।

उन्होंने यह भी कहा कि वह अब उनका और ज्यादा काम देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अनुप्रिया को 'बर्फी!' और 'तमाशा' जैसी उनकी पुरानी फिल्में भी बहुत पसंद हैं।