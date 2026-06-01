आलिया भट्ट की 'अल्फा' अब एक हफ्ते पहले होगी रिलीज, जानें क्यों? मनोरंजन Jun 01, 2026

एक्शन फिल्म 'अल्फा', जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं, अब 3 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी। यह अपनी तय तारीख से एक हफ्ता पहले दर्शकों के सामने आएगी।

दरअसल, यह बदलाव 'धमाल 4' के अपनी रिलीज डेट 17 जुलाई तक आगे बढ़ा देने के बाद किया गया है। इससे 'अल्फा' को सिनेमाघरों में लंबी दौड़ लगाने और दर्शकों का ध्यान खींचने का बेहतर मौका मिलेगा।

निर्माता आदित्य चोपड़ा ने यह कदम उठाया ताकि 'अल्फा' को शानदार तरीके से रिलीज किया जा सके। फिल्म पहले ही कई बार टल चुकी है, इसलिए स्टूडियो इसे बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने लाना चाहता है।