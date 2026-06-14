'तू ही रे दिल में' में प्रियांशी यादव का अनोखा अंदाज, 'वृंदा' को बताया करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार
मशहूर अभिनेत्री प्रियांशी यादव अपने नए धारावाहिक 'तू ही रे दिल में' में 'वृंदा' के एक बेहद खास और संजीदा किरदार में नजर आ रही हैं। प्रियांशी इस भूमिका को अपने अब तक के करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक मानती हैं। कहानी में वृंदा का व्यक्तित्व बेहद शांत, गंभीर और धैर्य से भरा हुआ है। वो जीवन के सबसे मुश्किल हालातों में भी खुद को बिखरने नहीं देती और खामोशी का रास्ता चुनती है, क्योंकि उसका ये दृढ़ विश्वास है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे ईश्वर की कोई न कोई वजह जरूर होती है।
दर्शकों के दिलों को छू जाएगी शो के रिश्तों और भावनाओं की कहानी
प्रियांशी अपने करियर में 'वृंदा' जैसे कई परतों वाले जटिल किरदार को निभाने का मौका मिलने पर बेहद आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने इस शो को खूबसूरत बनाने के लिए पूरी टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण की दिल से सराहना की है। प्रियांशी को पूरा भरोसा और उम्मीद है कि दर्शक न केवल वृंदा के संघर्षपूर्ण सफर को पसंद करेंगे, बल्कि शो में दिखाए जाने वाले रिश्तों और जज्बातों से भी खुद को गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।