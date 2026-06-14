'तू ही रे दिल में' में प्रियांशी यादव का अनोखा अंदाज, 'वृंदा' को बताया करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार मनोरंजन Jun 14, 2026

मशहूर अभिनेत्री प्रियांशी यादव अपने नए धारावाहिक 'तू ही रे दिल में' में 'वृंदा' के एक बेहद खास और संजीदा किरदार में नजर आ रही हैं। प्रियांशी इस भूमिका को अपने अब तक के करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक मानती हैं। कहानी में वृंदा का व्यक्तित्व बेहद शांत, गंभीर और धैर्य से भरा हुआ है। वो जीवन के सबसे मुश्किल हालातों में भी खुद को बिखरने नहीं देती और खामोशी का रास्ता चुनती है, क्योंकि उसका ये दृढ़ विश्वास है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे ईश्वर की कोई न कोई वजह जरूर होती है।