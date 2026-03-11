प्रियंका चोपड़ा को बेटी की सुरक्षा में नहीं चाहिए कोई चूक

प्रियंका चोपड़ा ने बेटी के लिए क्यों रखे सुरक्षा गार्ड? किया चौंकाने वाला खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 12:12 pm Mar 11, 202612:12 pm

क्या है खबर?

प्रियंका चोपड़ा ने 2022 में सेरोगेसी के जरिए बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया था। जनवरी, 2023 में उन्होंने पहली बार बेटी का चेहरा दुनिया को दिखाया था, लेकिन अब वह मालती को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं। हाल ही में, एक पॉडकास्ट के दौरान प्रियंका ने अपने इस फैसले के पीछे का कारण बताया। उन्होंने बताया कि उनके पति निक जोनास और वह चाहते हैं कि मालती बिना किसी डर के आम जिंदगी जी सके।