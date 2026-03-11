प्रियंका चोपड़ा ने बेटी के लिए क्यों रखे सुरक्षा गार्ड? किया चौंकाने वाला खुलासा

प्रियंका चोपड़ा ने बेटी के लिए क्यों रखे सुरक्षा गार्ड? किया चौंकाने वाला खुलासा
क्या है खबर?
प्रियंका चोपड़ा ने 2022 में सेरोगेसी के जरिए बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया था। जनवरी, 2023 में उन्होंने पहली बार बेटी का चेहरा दुनिया को दिखाया था, लेकिन अब वह मालती को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं। हाल ही में, एक पॉडकास्ट के दौरान प्रियंका ने अपने इस फैसले के पीछे का कारण बताया। उन्होंने बताया कि उनके पति निक जोनास और वह चाहते हैं कि मालती बिना किसी डर के आम जिंदगी जी सके।
खुलासा
प्रियंका चोपड़ा ने एक घटना का खुलासा किया
'नॉट स्किनी बट नॉट फैट' पॉडकास्ट में, प्रियंका ने उस घटना का जिक्र किया, जब एक अजनबी व्यक्ति द्वारा स्कूल से घर लौट रहीं मालती का पीछा किया गया था। वह अजनबी लगातार मालती का वीडियो बना रहा था, जिससे परिवार और सतर्क हो गया। ऐसे अनुभवों के कारण प्रियंका और निक ने सुरक्षा गार्ड रखे हैं जो बाहर जाते वक्त मालती के साथ रहते हैं। उन्होंने ने बताया कि लोगों की उत्सुकता अच्छी है, लेकिन सुरक्षा पहले आती है।
हक
'बेटी को फैसला लेने का हक खुद मिलना चाहिए'
प्रियंका ने बताया कि चूकि उन्होंने खुद सार्वजनिक जीवन चुना है, इसलिए वह नहीं चाहतीं कि बेटी को सुर्खियों में आने के लिए मजबूर किया जाए। मालती को यह फैसला लेने का हक खुद मिलना चाहिए। काम की बात करें, तो प्रियंका को अमेजन प्राइम वीडियो पर हालिया रिलीज फिल्म 'द ब्लफ' में देखा गया था। इसके अलावा, वह 'वाराणसी' में व्यस्त चल रही हैं जिसका निर्माण एसएस राजामौली कर रहे हैं। यह फिल्म अप्रैल, 2027 में रिलीज होगी।