शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर' का 80 से ज्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में बजा डंका, अब प्रियंका चोपड़ा ने संभाली कमान

प्रियंका चोपड़ा भारतीय शॉर्ट फिल्म ‘वी वर हियर’ से बतौर एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी हैं। प्रणव भसीन के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी मॉक्यूमेंट्री 3 रिटायर हो चुके लोगों की कहानी है, जो मशीनों के हाथों नौकरियां जाने के डर से घरेलू उपकरणों का रूप धरकर विरोध करते हैं। फिल्म को 29 अक्टूबर को 'द न्यू यॉर्कर' के आधिकारिक चैनल पर रिलीज किया गया है।

बता दें कि मॉक्यूमेंट्री ऐसी फिल्म होती है, जो डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाई जाती है, लेकिन उसकी कहानी और घटनाएं काल्पनिक होती हैं। इसमें असली लोगों या घटनाओं की तरह दिखाकर हास्य या व्यंग्य पैदा किया जाता है।