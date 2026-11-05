प्रियंका चोपड़ा 'वी वर हियर' से बतौर कार्यकारी निर्माता जुड़ीं, जानें क्या होगी इसकी कहानी

प्रियंका चोपड़ा भारतीय शॉर्ट फिल्म 'वी वर हियर' से कार्यकारी निर्माता के तौर पर जुड़ गई हैं। यह कॉमेडी फिल्म प्रणव भसीन ने निर्देशित की है।

इसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग AI के आने से अपनी नौकरी जाने की चिंता में जी रहे हैं, जो आजकल एक बहुत ही आम बात हो गई है।

प्रियंका ने कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिला तो उन्होंने फौरन हां कर दी। उन्होंने इसे आज के समय के एक अहम मुद्दे पर ताजा और मजेदार नजरिए वाली फिल्म बताया है।