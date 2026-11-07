प्रियंका चोपड़ा ने किया अपनी पहली मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' के सीक्वल का ऐलान, जीते थे 3 राष्ट्रीय पुरस्कार

'वेंटिलेटर 2' में राजेश मापुस्कर बतौर लेखक और निर्देशक वापसी करेंगे। फिल्म का निर्माण प्रियंका चोपड़ा, डॉ. मधु चोपड़ा और राजेश मापुस्कर मिलकर करेंगे। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। हालांकि, इसकी कहानी और कलाकारों को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके और उनकी टीम के लिए कितना खास है। उन्होंने लिखा, '10 साल पहले, पर्पल पेबल पिक्चर्स के साथ मैंने तय किया था कि मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहती हूं, जिनका कोई मतलब हो। 'वेंटिलेटर' हमारी कंपनी के लिए उन बहुत जरूरी कहानियों में से एक थी। एक दशक बाद हम इसमें और भी बहुत कुछ लेकर वापस आ रहे हैं..।' हालांकि, अभी नए कलाकारों या कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दर्शक और भी दिल छू लेने वाली कहानी की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ओरिजिनल फिल्म में गणेश चतुर्थी के दौरान पारिवारिक रिश्तों को खूबसूरती से दिखाया गया था।