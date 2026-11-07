प्रियंका चोपड़ा ने किया अपनी पहली मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' के सीक्वल का ऐलान, जीते थे 3 राष्ट्रीय पुरस्कार
प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पहली मराठी फिल्म 'वेंटिलेटर' के सीक्वल 'वेंटिलेटर 2' का ऐलान किया है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स के 10 साल पूरे होने के मौके पर ये घोषणा की। साल 2016 में रिलीज हुई पहली फिल्म का निर्देशन राजेश मापुस्कर ने किया था। इसमें आशुतोष गोवारिकर, जितेंद्र जोशी और सुलभा आर्या समेत कई कलाकार नजर आए थे, जबकि प्रियंका ने भी इसमें खास भूमिका निभाई थी। फिल्म को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग और सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग के पुरस्कार शामिल थे।
फिर दिखेगी दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानी
'वेंटिलेटर 2' में राजेश मापुस्कर बतौर लेखक और निर्देशक वापसी करेंगे। फिल्म का निर्माण प्रियंका चोपड़ा, डॉ. मधु चोपड़ा और राजेश मापुस्कर मिलकर करेंगे। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। हालांकि, इसकी कहानी और कलाकारों को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर बताया कि ये प्रोजेक्ट उनके और उनकी टीम के लिए कितना खास है। उन्होंने लिखा, '10 साल पहले, पर्पल पेबल पिक्चर्स के साथ मैंने तय किया था कि मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहती हूं, जिनका कोई मतलब हो। 'वेंटिलेटर' हमारी कंपनी के लिए उन बहुत जरूरी कहानियों में से एक थी। एक दशक बाद हम इसमें और भी बहुत कुछ लेकर वापस आ रहे हैं..।' हालांकि, अभी नए कलाकारों या कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दर्शक और भी दिल छू लेने वाली कहानी की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ओरिजिनल फिल्म में गणेश चतुर्थी के दौरान पारिवारिक रिश्तों को खूबसूरती से दिखाया गया था।