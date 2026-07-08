'गोलमाल 5' पर आया बड़ा अपडेट

'गोलमाल 5' से जुड़ा इस अभिनेत्री का नाम, खलनायिका बनकर मचाएगी धमाल

लेखन ज्योति सिंह 02:04 pm Jul 08, 202602:04 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्‌टी एक बार फिर 'गोलमाल' फ्रैंचाइजी की दुनिया में कदम रख चुके हैं। इस सुपरहिट फिल्म की 5वीं किस्त के साथ अजय देवगन और उनकी पूरी पलटन लौटने के लिए तैयार है। काफी समय से चर्चा थी कि इस बार निर्माता फिल्म में महिला अभिनेत्री को शामिल नहीं करेंगे और यह पूरी तरह से पुरुष प्रधान फिल्म होगी। अब फिल्म पर आई हालिया जानकारी पिछले दावे से पूरी तरह उलट है, क्योंकि एक अभिनेत्री इसमें शामिल हो गई हैं।